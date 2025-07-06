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- Війна
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Чому удари по Новоросійську змінюють гру для Кремля: аналіз Портникова
Українська атака дронами по Новоросійську підірвала плани Росії щодо Чорного моря, вважає журналіст Віталій Портников. На його думку, це свідчить про провал стратегії Путіна.
Масована атака українських безпілотників на Новоросійськ може стати поворотною точкою для російських планів у Чорному морі.
Про це заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму відеоблозі.
За його словами, удар по порту не лише завдав збитків військовій інфраструктурі Чорноморського флоту РФ, а й поставив під сумнів довгострокову стратегію Кремля щодо перетворення Севастополя на головну базу флоту та центр впливу в регіоні.
“Атака на Новоросійськ нагадує нам про крах ідеї перетворити Севастополь на непорушну фортецю Чорноморського флоту та інструмент тиску в регіоні. Цей проєкт виявився марним”, — зазначив Портников.
Він нагадав, скільки політичних та дипломатичних зусиль російська влада вкладала в утримання Севастополя ще до окупації Криму — зокрема, підписання Харківських угод, які дозволяли перебування флоту на території України.
Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України сам Чорноморський флот виявився змушений залишити Севастополь і шукати тимчасовий притулок у Новоросійську.
“Але і в Новоросійську командування флоту не може почуватися в безпеці. Один за одним кораблі зазнають уражень, а сам порт стає мішенню для нових атак з боку України”, — наголосив журналіст.
Окремо Портников підкреслив, що Новоросійськ відіграє важливу роль не лише як військова база, а й як критична точка для російського нафтового експорту. Пошкодження об’єктів у порту може боляче вдарити по бюджету РФ, обмеживши можливості країни транспортувати нафту до держав Глобального Півдня, які зберігають економічні зв’язки з Москвою.
“Кожен непроданий Росією барель нафти — це удар по військовому бюджету та по планах її політичного і військового керівництва”, — зазначив він.
Портников переконаний: лише симетрична відповідь — у вигляді атак на військову та енергетичну інфраструктуру Росії — здатна стримати агресора та підірвати його ресурси для ведення війни.
Нагадаємо, вночі та зранку 6 липня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, працювала ППО.