Чому удари по Новоросійську змінюють гру для Кремля: аналіз Портникова

Корабель РФ.

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Масована атака українських безпілотників на Новоросійськ може стати поворотною точкою для російських планів у Чорному морі.

Про це заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников у своєму відеоблозі.

За його словами, удар по порту не лише завдав збитків військовій інфраструктурі Чорноморського флоту РФ, а й поставив під сумнів довгострокову стратегію Кремля щодо перетворення Севастополя на головну базу флоту та центр впливу в регіоні.

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“Атака на Новоросійськ нагадує нам про крах ідеї перетворити Севастополь на непорушну фортецю Чорноморського флоту та інструмент тиску в регіоні. Цей проєкт виявився марним”, — зазначив Портников.

Він нагадав, скільки політичних та дипломатичних зусиль російська влада вкладала в утримання Севастополя ще до окупації Криму — зокрема, підписання Харківських угод, які дозволяли перебування флоту на території України.

Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України сам Чорноморський флот виявився змушений залишити Севастополь і шукати тимчасовий притулок у Новоросійську.

“Але і в Новоросійську командування флоту не може почуватися в безпеці. Один за одним кораблі зазнають уражень, а сам порт стає мішенню для нових атак з боку України”, — наголосив журналіст.

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Окремо Портников підкреслив, що Новоросійськ відіграє важливу роль не лише як військова база, а й як критична точка для російського нафтового експорту. Пошкодження об’єктів у порту може боляче вдарити по бюджету РФ, обмеживши можливості країни транспортувати нафту до держав Глобального Півдня, які зберігають економічні зв’язки з Москвою.

“Кожен непроданий Росією барель нафти — це удар по військовому бюджету та по планах її політичного і військового керівництва”, — зазначив він.

Портников переконаний: лише симетрична відповідь — у вигляді атак на військову та енергетичну інфраструктуру Росії — здатна стримати агресора та підірвати його ресурси для ведення війни.

Нагадаємо, вночі та зранку 6 липня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ зазнав комбінованої атаки з використанням морських та повітряних безпілотників. У місті кілька годин лунав сигнал повітряної тривоги, працювала ППО.

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