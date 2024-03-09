Чому Україна будує кораблі, які не можна використовувати під час війни – пояснення експерта

Президент Володимир Зеленський 8 березня дав ім'я новому корвету, який Туреччина виготовила для України. Так, відповідно до указу корвет класу Ada ВМС ЗСУ отримав назву "Гетьман Іван Виговський".

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, у декого почали виникати запитання про те, навіщо Україні взагалі будувати корвети в Туреччині та ще й два. Адже суть питання – 500 млн євро, "які, невже, не можна було витратити на щось потрібне українській армії просто тут і зараз, а не на корвети, які раніше ніж після закінчення війни ми безпечно використати в Чорному морі не зможемо.

"Ні. Не можна. Справа в тому, що більшість забули про те, що перший корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" був закладений не вчора або тиждень тому, а у вересні 2021 року, згідно з контрактом на будівництво в Туреччині двох кораблів. А нещодавня закладка другого корвету проходила з уже готовою частиною корпусу, такими є традиції в Туреччині. Гроші за контрактом сплачено. До того ж перші перерахування почалися ще до початку повномасштабного вторгнення", - пояснив експерт.

Як пояснює Коваленко, корвет типу Ada має можливість боротися не тільки з надводними об'єктами, за допомогою протикорабельних ракет типу "Harpoon" або "Нептун", брати участь в операціях з виявлення та боротьби з підводними цілями, а також має ППО у вигляді ЗРК RIM- 116.

Експерт пояснює, що доки триває війна, цей корабель ми не зможемо отримати у своє користування та розмістити в одному з наших портів. Адже в такому разі корабель відразу стане метою №1 для атак з боку Росії. Але так чи інакше війна закінчиться.

"І навряд чи російський Чорноморський флот вийде з цієї війни без серйозних втрат, якщо взагалі вийде. Все йде саме до другого варіанту, який можна називати дефлотизацією Росії в Чорному морі. Впевнений, на момент завершення війни Чорноморський флот уже не зможе називатися таким і навіть не флотилією, оскільки його не буде від слова зовсім. У свою чергу, Україна матиме готовий і боєздатний флот", - наголосив Коваленко.

Експерт також нагадав, що у Британії нас вже чекають два мінні трали типу Sandown, та проєкт швидкохідних катерів P50U, носіїв протикорабельних ракет "Нептун". У США на нас чекають патрульні катери "Айленд" та Mark IV.

"Вимальовується непоганий такий стартовий набір. Крім цього, я не виключаю, що після звільнення півострова Крим нас там чекають і морські трофеї. А тому, з думками про перемогу та майбутнє ВМС – так, корвети типу Ada нам треба. Не сьогодні, завтра, але треба", - резюмував Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Україна вже готує екіпаж для нового корвета "Гетьман Іван Мазепа", який наразі перебуває у процесі будівництва в Туреччині.

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