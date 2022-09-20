Чому Україна досі без високотехнологічної ППО – відповідь експерта

Олег Жданов зазначає, що зараз вся надія на лендліз, який має почати діяти від 1 жовтня.

Україна досі не може придбати високотехнологічну ППО, оскільки все упирається у фінанси.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі.

"Одна батарея ЗРК Patriot у протиракетному виконанні, що нам конче треба, коштує 7 млрд. 4 млрд коштує Patriot-батарея ППО у варіанті протиповітряної оборони, а у варіанті протиракетної оборони батарея Patriot коштує 7 млрд. Так нам треба купити дві батареї Patriot чи ми на ці гроші можемо купити кілька сотень артилерійської зброї і до них кілька сотень тисяч тонн боєприпасів? Ціну питання розумієте?" – зазначив експерт.

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Жданов додав, що "Залізний купол" нам не хоче продавати Ізраїль.

"Він наполегливо не хоче нам продавати озброєння. Ми могли б "Залізним куполом" постаратися закрити ті самі атомні станції, щоб не було підстрибування і нервового шоку від того, що ракета вибухнула за 300 метрів від реактора на Південноукраїнській атомній станції", — зазначив він.

Олег Жданов додав, що зараз Україна має всю надію на лендліз, який має запрацювати від 1 жовтня, і тоді обсяги поставок озброєння будуть набагато більшими.

"Але перше – такі країни, як Ізраїль не хочуть нам продавати такі системи, як "Залізний купол". Друге – вартість протиракетних систем я вам сказав, комплекс THAAD, до речі, теж протиракетний американський, коштує не набагато дешевше, ніж комплекс Patriot. Тобто це непідйомні ціни, і ми не можемо дозволити собі купити їх (системи ПРО - ред.). Ми залишимося тоді без штанів і голодні. Тому ми і просимо вже пів року, стоїмо з простягнутою рукою — "дайте нам ПРО. Ось нібито зараз мають почати давати", — підсумував він.

Раніше Олег Жданов пояснив, чому ППО не збиває ракети, якими обстрілюють Кривий Ріг.

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