Чому Україна досі не отримала F-16: військовий експерт пояснив деталі

Для F-16 треба обладнати захищені місця, йдеться про підземні споруди, де літаки розташоватимуться та обслуговуватимуться.

Отримання F-16 є масштабним інфраструктурним проєктом із глобальним завданням.

Про це сказав військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у етері телеканалу "Еспресо".

"Спочатку має бути розгорнута ППО і захист баз. Тому що будь-які функціональні винищувачі, які опиняться в Україні, стануть ціллю номер один. Кремль кине все, що в нього є, щоб знищити їх на землі. Для росіян важливо перекреслити зусилля багатьох країн, які дійсно затягнулися. F-16 обіцяли ще взимку цього року. Зараз мова йде про літо. Сподіваюсь, що на літо цього року. Водночас зрозуміло, чому є така пауза. Тому що США блокували допомогу пів року. Враховуючи те, що озброєння цих літаків американське й ці літаки необхідно було модернізувати, а це залежить від надання допомоги США. Також зараз вирішується питання посилення ППО", – зауважив Катков.

Військовий експерт нагадав, що місяць тому речник командування Повітряних сил повідомив про те, що F-16 будуть перебувати у захищених місцях.

"Тобто йдеться про підземні споруди, де літаки будуть розташовані й де будуть обслуговуватися. F-16 перебуватимуть в постійному маневрі й регулярно змінювати авіабази. Тобто це доволі масштабний інфраструктурний проєкт, і це глобальна задача", – наголосив Катков.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко попередив, що як тільки Україна отримає F-16, росіяни одразу ж гатитимуть по аеродромах, де змогли б базуватися західні винищувачі.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 "дуже скоро".

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