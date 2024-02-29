Чому Україна не домовлятиметься з Путіним: в Офісі президента пояснили причину

Заклики до мирних переговорів з Росією подекуди лунають ще частіше, ніж зазвичай. Хоч навіть у Росії немає жодного наміру про щось домовлятися. Наміри Росії – цілком зрозумілі. Незрозуміло лише, чому на Україну продовжують тиснути та закликати сісти за стіл переговорів.

Радник керівникаи Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для "24 Каналу" емоційно відреагував на такі намагання Заходу.

З Путіним немає про що говорити

На пресконференції 25 лютого журналіст видання NBC News запитав Володимира Зеленського, чи Україна програє цю війну. Мовляв, кількість техніки, яка надходить від партнерів, вистачає лише для того, аби оборонятися, але не для того, щоб перемогти. Щобільше, він припустив, що вже може бути час для того, аби сісти за стіл переговорів разом із Владіміром Путіним.

"Вони запитують, чи не час сісти за стіл переговорів, – але хіба Путін пропонував переговори? Путін пропонує нам підписати капітуляцію та програти війну. Після цього, як вони це пропонують, хотілося б почути відповідь на запитання, чому Путін після цього має поводитися якось більш миролюбно щодо всіх інших?", – наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що Путін прямо атакує нашу державу, порушуючи усі норми міжнародного права. Щобільше, на Федеральних зборах 29 лютого Путін наголосив, що Росія на це має право, адже вони вважають, що України як держави не існує. А тому, що логічно випливає з цих заяв, росіяни мають право вбивати українців, бо вони не погоджуються з концепцією "русского міра". І водночас світ не має ніяк реагувати на терористичну поведінку Росії.

Крім того, Путін, як зазначив Подоляк, демонстративно нагороджує тих, хто вбиває українців на війні. Російський диктатор лише заохочує своїх військових до всеможливих порушень законів ведення війни.

"Після цього всього нам кажуть: давайте ви з ними домовитесь. Про що? У чому сенс? У тому, що вони перебувають за 10 тисяч кілометрів, і до них ця орда поки не дійде? Нам говорять сісти за стіл переговорів, щоб підписати капітуляцію та забути про те, що нас вирізали", – підкреслив він.

Подоляк переконаний, що Путін, у разі перемоги, поводитиметься передбачувано. Він не зупиниться у своїх кровожерливих намірах й далі вбивати українців, які знищували репутацію Росії, як на полі бою, так і в інформаційному просторі.

"Філософія справжньої людини"

Подоляк пояснив своє обурення заявами західних журналістів. На його думку, дуже дивно, що цю тему знову і знову підіймають на Заході. Мовляв, люди, що виросли на фільмах, де добро перемагає зло, чомусь пропонують Україні здатися злу.

"Ви, які не воюєте, а можете просто дати 7% свого військового бюджету, щоб подивитися, як остаточно буде знищений ваш ключовий опонент, пропонуєте людям, які воюють, здатися. Чому тоді ви продовжуєте знімати голлівудські блокбастери, де ви круті? Тоді знімайте блокбастери, коли до тебе на вулиці підходить бандит і ти можеш битися, але просто стаєш перед ним на коліна. Знімайте, що це є філософією справжньої людини – ставати на коліна перед бандитами", – емоційно підсумував Подоляк.

Нагадаємо, видання Bloomberg написало про те, що українські посадовці стурбовані тим, що просування російських військ може набрати значних обертів до літа, якщо союзники Києва не зможуть збільшити постачання боєприпасів.

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