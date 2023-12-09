Чому Україна не може перенести війну на територію РФ: Портников пояснив

Перша причина, на думку Віталія Портникова, це наявність ядерної зброї, але є й інші причини.

Україна не може перенести війну на територію Росії.

Про це сказав політичний експерт та журналіст Віталій Портников у "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі".

"Ми розуміємо, чому не може бути війни на території Російської Федерації. Перше, це ядерна зброя. Друге, це відсутність мобілізаційного потенціалу для такої війни. Третє, це відсутність зброї для такої війни, тому що наші союзники не бажають воювати з Росією і не бажають ставати частиною такого конфлікту", - сказав Портников.

Раніше Віталій Портников висловив переконання, що вихід України на кордони 1991 року – це не перемога, а лише відновлення справедливості і міжнародного права. На думку експерта, для закінчення війни потрібне політичне рішення, але засад для нього наразі немає.

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