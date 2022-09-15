Чому Україна не може залучати бійців з приватних військових компаній для війни проти РФ: пояснення експерта

Україна воює в рамках міжнародного права, відповідно до якого не дозволено наймати бійців з приватних військових компаній (ПВК).

В Україні, на відміну від РФ, на законодавчому рівні дозволено залучати іноземних громадян. Для цього ухвалили закон, згідно з яким охочі іноземці можуть служити в рядах ЗСУ, офіційно підписавши контракт. Ці бійці є захищені Женевською конвенцією.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Ютуб-каналі.

"Ми воюємо відповідно до звичаїв та традицій війни. Тобто ми воюємо в рамках міжнародного права. Не може йти мова ні про жодних найманців. Минулого літа президент Зеленський озвучував, що було б непогано легалізувати в Україні приватні військові компанії. Я так розумію, що закон про ПВК не був створений і не був поданий до Верховної Ради. Але сьогодні ми надали усі можливості взяти участь у боротьбі проти РФ. Ми ухвалили закон України, який дозволяє іноземним громадянам служити в рядах ЗСУ. В нас це закріплено на законодавчому рівні. Для них створений спеціальний підрозділ "Інтернаціональний легіон". Їх захищає Женевська конвенція, вони військовослужбовці регулярної армії України. А от в РФ такого закону немає, і тому вони шукають найманців", - зауважив експерт.

Нагадаємо, нещодавно у соціальних мережах з'явилося відео, на якому наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні.

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