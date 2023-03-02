Чому Україна не може збивати ракети С-300: військовий експерт Ігаль Левін пояснив

Росіяни здійснили ракетний удар по багатоквартирному будинку в Запоріжжі. За наявною інформацією, там, скоріш за все, було застосовано С-300. Чому їх неможливо збити?

На це питання в межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua відповів офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор ГО "Українська оборона" Ігаль Левін.

"С-300 — це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва, нейробалістична ціль, яку може збивати тільки система ПРО. А систем ПРО в Україні поки що немає. Незабаром будуть Patriot, які закінчують підготовку в США. Можлива також передача систем IRIS-T. Але якими б ефективними не були ці системи, вони не зможуть повністю перекрити всю Україну. Навіть топові протиракетні системи не можуть повністю вражати балістичні цілі", — пояснив військовий експерт.

Нагдаємо, окупанти вночі 2 березня ракетним ударом з С-300 знищили п'ятиповерхівку в Запоріжжі.

Кількість загиблих унаслідок ракетної атаки зросла до чотирьох. П'ятьох людей, серед яких є одна дитина, вважають зниклими.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео з місця ракетного удару Росії по Запоріжжю.

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