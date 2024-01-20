Чому Україна не поспішає з отриманням винищувачів F-16: пояснення Повітряних сил

Україна раціонально підходить до отримання зброї від Заходу і готує "ґрунт" для ефективного її використання.

Захід активно підтримує Україну зброєю та боєприпасами. Проте Київ з обережністю ставиться до раптового нарощування озброєнь, адже це може стати мішенню для ударів РФ.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю "Фокусу".

Він зазначив, що партнери України добре поінформовані про те, скільки ракет Україна витрачає і на які цілі. Кожного разу після застосування Західних ракет Україна формує запит до партнерів щодо постачання нової партії снарядів до ППО, але це робиться не публічно.

"Ми не можемо відразу взяти величезну кількість ракет — їх потрібно зберігати, а ворог рано чи пізно дізнається про це. Розвідка, на жаль, в них працює і немає великого сенсу розміщувати в Україні повні склади з боєприпасами", - зазначив речник ПС.

Ігнат пояснив, що аналогічна ситуація і з літаками F-16, адже якщо їх взяти зараз, то вони стануть ціллю для ворога.

"Будемо отримувати тоді, коли буде все для цього готово: люди, які будуть пілотувати, люди, які будуть обслуговувати їх, аеродромна інфраструктура тощо. Коли все буде готове, тоді буде раціональне зерно для розміщення літаків в Україні. А поки нехай їх там підремонтують, модернізують, щоб служили нам вірою і правдою", - сказав Ігнат.

Зазначимо, що в інтерв'ю "Фокусу" речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також сказав, що винищувачі F-16 зможуть змінити хід війни. Перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території – це ключ до успіху операцій.

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