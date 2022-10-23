Чому Україна не закуповує ППО і чи триватимуть обстріли енергетичної системи: Жданов пояснив

Наразі обстріли російською армією інфраструктури України - лише пристрілка. Ближче до зими ракетних уларів буде все більше.

Про це попередив військовий експерт Олег Жданов.

Він додав, що Росія обстрілює українські об'єкти вже новими ракетами 2022 року випуску.

"Чи продовжить РФ обстріли нашої інфраструктури?.. Скажу більше, як на мене, це пристрілка. Вони пристрілюють ці місця, і що ближче до зими, то обстріли посилюватимуться. А точність цих обстрілів - підвищуватися", - зазначив Жданов.

Він звернув увагу на те, що окупанти б'ють по цих об'єктах високоточною зброєю - крилатими ракетами. Це ракети "Калібр", Х-101, Х-555.

Жданов посилався на інформацію, що росіяни вже використовують ракети 2022 випуску.

"Вони виробляють ракети і з коліс, із конвеєра їх застосовують. Мабуть, виробництво все ж таки працює, імпортозаміщення вони досягли. Ракети у них замкнутого цикловиробництва - вони їх випускають та одразу завдають ударів по нам. Де вони беруть комплектуючі? Можливо, оминають санкції", - зазначив експерт.

Щодо закупівлі ППО Україною, Олег Жданов зазначив, що це дуже актуальне питання.

"Мені й самому хотілося б почути відповідь на це запитання", - додав він, а також нагадав, що нещодавно ЄС проголосував за макрофінансову допомогу Україні в 1,5 млрд євро з 1 січня щомісяця до кінця війни.

"Так вони підтримуватимуть нашу економіку", - зазначив Жданов.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує, що російська пропаганда не просто так анонсує черговий військовий злочин з використанням "брудної" бомби. Він вважає, що насправді Росія планує це реалізувати на нашій території.

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