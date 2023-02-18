Чому Україна не збиває російські "повітряні кулі": в ОК "Південь" пояснили

Гуменюк повідомила про активність ворожої повітряної розвідки.
Сили оборони України не збивають запущені Росією "повітряні кулі", щоб не викривати позицій своїх засобів ППО.
Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телеканалу "Перший".
"Ці кулі – це способи вивідування, звідки спрацює наша протиповітряна оборона. Ми поки що обмежувалися спостереженням за ними і не відкривали своїх позицій. Ми говоримо про те, що це, ймовірно, способи якраз виснаження протиповітряної оборони і виявлення позицій, з яких вона може спрацювати", – пояснила речниця Сил оборони півдня.
Вона також повідомила, що вздовж лінії фронту українські сили фіксують активність російських розвідувальних безпілотників. Так, 17 лютого українські бійці "посадили" два ворожих дрони типу "Орлан" і підтверджено збиття ще одного такого БПЛА за добу 16 лютого.
"Тобто активність розвідки в повітрі є", – підсумувала Гуменюк.
Нагадаємо, над Києвом 15 лютого було виявлено шість російських повітряних зондів, частину з яких таки знищили сили ППО.
Як пояснили в Повітряних силах ЗСУ, ці об’єкти – не зонди і не аеростати, а кулі, які за напрямком вітру несуть шматок металу.
В ГУР Міноборони України повідомили, що завдання цих об’єктів ворога – вивідати розташування ППО та зібрати дані.
На думку військового експерта Владислава Селезньова, РФ планує застосувати повітряну кампанію, яка допоможе знищити українські системи ППО, а потім – військові об’єкти, особовий склад командні пункти та інше. Саме тому Росія запускає "повітряні кулі".
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