Чому Україна не збиває російські "повітряні кулі": в ОК "Південь" пояснили

Сили оборони України не збивають запущені Росією "повітряні кулі", щоб не викривати позицій своїх засобів ППО.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла у ефірі телеканалу "Перший".

"Ці кулі – це способи вивідування, звідки спрацює наша протиповітряна оборона. Ми поки що обмежувалися спостереженням за ними і не відкривали своїх позицій. Ми говоримо про те, що це, ймовірно, способи якраз виснаження протиповітряної оборони і виявлення позицій, з яких вона може спрацювати", – пояснила речниця Сил оборони півдня.

Вона також повідомила, що вздовж лінії фронту українські сили фіксують активність російських розвідувальних безпілотників. Так, 17 лютого українські бійці "посадили" два ворожих дрони типу "Орлан" і підтверджено збиття ще одного такого БПЛА за добу 16 лютого.

"Тобто активність розвідки в повітрі є", – підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, над Києвом 15 лютого було виявлено шість російських повітряних зондів, частину з яких таки знищили сили ППО.

Як пояснили в Повітряних силах ЗСУ, ці об’єкти – не зонди і не аеростати, а кулі, які за напрямком вітру несуть шматок металу.

В ГУР Міноборони України повідомили, що завдання цих об’єктів ворога – вивідати розташування ППО та зібрати дані.

На думку військового експерта Владислава Селезньова, РФ планує застосувати повітряну кампанію, яка допоможе знищити українські системи ППО, а потім – військові об’єкти, особовий склад командні пункти та інше. Саме тому Росія запускає "повітряні кулі".

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