Чому Україна не змогла зупинити наступ Росії на Харків: Spiegel назвав три причини

Російська армія відкрила новий фронт у Харківській області. І хоча це не стало несподіванкою для України, він все ж виявився успішним, пише видання Der Spiegel.

Вирішальними факторами, які призвели до успіху російських військ під час наступу на Харківщині, стали брак зброї, відсутність ліній оборони та нестача військ з українського боку.

Про це пише видання Der Spiegel, аналізуючи причини, через які Україні не вдалося запобігти просуванню РФ.

Як зазначає видання, елемент несподіванки можна відразу виключити зі списку причин, оскільки попередження про наступ були вже давно. Ба більше, у ГУР раніше заявили, що напад розпочався за відомим графіком, про який були проінформовані всі необхідні органи влади.

"За словами військового експерта Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, не пізніше 4 травня - за шість днів до початку російського наступу - було ясно, що напад неминучий", - пише Der Spiegel.

Видання зазначає, що вирішальними в цій ситуації виявилися три моменти. І перший з них - це брак зброї.

Передумовою російського успіху стало те, що армія змогла безперешкодно зосередити війська в прикордонній зоні. При цьому видання зазначає, що однією з причин, чому Україна не змогла перешкодити розгортанню ЗС РФ, була заборона Сполучених Штатів на використання поставленої ними зброї на території Росії.

Маючи американські ракетні установки HIMARS, українці могли б зупинити ворога до початку атаки. Але оскільки росіяни були розміщені за межами української території, вони були в безпеці, підкреслює Spiegel.

Другою помилкою, пише Spiegel, стали неналежно обладнані лінії оборони. Видання каже, що вздовж усього фронту протяжністю 2000 кілометрів мали бути побудовані три лінії оборони.

"За словами уряду, на ці цілі було виділено близько 800 мільйонів євро. Тільки у квітні президент Зеленський проінспектував будівництво оборонних споруд у Харківській області. Але український офіцер Денис Ярославський із міста Вовчанська заявив у своєму пості в соціальній мережі Facebook: "Першої лінії оборони і мін навіть не було", - пише видання.

І хоча очільник регіону Олег Синєгубов уже звернувся з вимогою роз'яснити ситуацію до субпідрядників, які брали участь у будівництві оборонних об'єктів, однак, як пише Spiegel, це стосується тільки третьої лінії оборони, яка була побудована цивільними компаніями - і до якої росіяни ще не дісталися.

Інші лінії оборони, ближче до фронту, навпаки, будуються інженерними військами або абсолютно звичайними підрозділами.

Як пояснив військовий посадовець, перша лінія є на відстані від 1,5 до 5 або 6 кілометрів від кордону, тому про бетонування не може бути й мови. Також не вистачає мін для охорони кордонів. Однак у деяких випадках на кордоні не вистачає навіть найпростіших установок, пише Spiegel. Так, військовий блогер Юрій Бутусов написав, що не бачив у Вовчанську ні окопів, ні укриттів, хоча місто розташоване за п'ять кілометрів від російського кордону.

І третім фактором невдачі для України Spiegel називає нестачу військ.

"В українців достатньо солдатів, щоб укомплектувати передову лінію оборони. Однак, на відміну від росіян, їм не вистачає підрозділів, які можна було б розмістити за ними. Тому проломи в обороні складніше ліквідувати", - розповів військовий експерт Франц-Штефан Гаді в інтерв'ю Spiegel.

Нагадаємо, станом на 15 травня наступ росіян на півночі Харківщини сповільнився. Вони віддають перевагу створенню "буферної зони" на кордоні, аніж глибшому проникненню до Харківщини.

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