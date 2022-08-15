Чому Україна не знищує ешелони з військами РФ шляхом їхнього прямування: Олег Жданов розповів

ЗСУ у разі можливості відразу ж здійснюють вогневий вплив на логістику супротивника, каже військовий експерт.

Ракети HIMARS не дістають до виїзду з Криму. Вони важко дістають до лівого берега річки. Тому Україна розвиває партизанський рух.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі 15 серпня.

"До речі, за можливості, там де було реально, – ми завдавали ударів. Згадайте розгром ешелону, який прибув із Криму і не встиг розвантажитися – ми його обстріляли, після чого він почав детонувати. Другий ешелон після першого ж нашого пострілу одразу повернувся до Криму. Згадайте наших партизанів: залізнична гілка на Токмак пошкоджена, Росія тралами возить важку техніку, що вдвічі збільшує витрату палива та час на перевезення. Міст між Мелітополем та Джанкоєм пошкоджено. Залізничний рух із Криму зупинено. У районі Куп'янська міст пошкоджено – досі немає відомостей, що його відновлено. Прямого сполучення на сьогоднішній день немає. З Кримом перервано, з Токмаком – перервано, з Ізюмом – перервано", - сказав експерт.

Жданов додав, що ЗСУ у разі можливості відразу ж здійснюють вогневий вплив на логістику супротивника.

"Зараз це наш “коник”: вибивання складів, вибивання командних пунктів та систем ППО", - додав Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що ЗСУ заманили у пастку 10-12 тисяч окупантів на правому березі Херсонської області.

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