Україна активізує мобілізацію, проводячи рейди в людних місцях, таких як концертні зали, елітні магазини в Києві та популярні кафе в Одесі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що зростають труднощі з набором нових солдатів в Україні через втрати на фронті, що викликає напругу в суспільстві через ухилення впливових осіб від призову. Це призвело до відставки генпрокурора Андрія Костіна.

Президент Зеленський намагається домогтися збільшення постачання зброї та підтримки від США. Проте основною проблемою залишається брак людських ресурсів, оскільки більшість бажаючих уже на фронті, і залучати нових стає дедалі важче.

Експерт Матьє Булег зазначає, що в Україні немає простого вирішення проблеми поповнення армії, яка ускладнена значними втратами під час минулорічного літнього наступу. Зусилля держави знизити вік призову та ввести суворіші покарання для ухилянтів дозволили тимчасово збільшити кількість новобранців, але нині вона знизилася до 20 тисяч на місяць, за словами представника ЗСУ Василя Румака.

Влада посилила контроль на публічних заходах, включаючи концерти, де представники територіальних центрів комплектування перевіряють документи, що викликало негативну реакцію у громадян. Перевірки також проходять у популярних магазинах і ресторанах. Деякі люди підтримують ці дії, вважаючи, що так можна досягти справедливості в мобілізації, оскільки на фронті переважно служать жителі сіл. Заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Жорін зазначає, що "справедлива мобілізація" повинна включати не тільки селян, а й міських жителів.

На тлі зменшення чисельності чоловіків в Україні західні союзники почали тиснути на уряд, щоб той знизив вік призову. Однак в Україні це викликає побоювання щодо можливих наслідків демографічної кризи, яка може загрожувати майбутньому країни. Депутати обговорюють можливість зниження призовного віку, але це рішення може тільки погіршити вже існуючі демографічні проблеми.

Нагадаємо, військовий юрист Роман Лихачов розповів, що в Україні існує багато випадків, коли людей з бронюванням однаково призивають. І хоча є відповідні судові рішення про те, що заброньованого мобілізували незаконно, але поки людина отримає це рішення, весь цей час вона служитиме.

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