Чому Україна відкрито говорить про дефіцит ракет ППО: Ігнат пояснив

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат поділився, чому Україна відкрито говорить про дефіцит ракет до ППО і не тримає цього в таємниці перед ворогом.

Про це Ігнат розповів для Radio NV.

Чому Україна не приховує дефіциту ракет до ППО

Юрій Ігнат пояснив, чому Україна настільки відкрито говорить про дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Він пояснив, що такий дефіцит виникає періодично, адже росіяни постійно завдають ракетних ударів по Україні.

Ракетний дефіцит потрібно поповнювати постійно. Допомоги, яку дають Україні партнери в цьому питанні, бракує.

Крім усього, ворог і так знає приблизну кількість ракет, яку отримує Україна від партнерів та яку витрачає на атаки:

«Тому здійснюється ця комунікація. Багато хто говорив: „Навіщо ви розповідаєте? Росія бачить, що в нас нема ракет“. Росія прекрасно знає, скільки в нас є ракет, може, не достеменно по регіонах, а за кількістю, яку постачає Захід, повірте, росіяни добре поінформовані», — каже Юрій Ігнат.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ додав, що зараз потрібно проводити і таку комунікацію, аби пояснити людям, що Україна перебуває у серйозному дефіциті ракет.

Допоки Україна намагається забезпечити власне виробництво зенітних керованих ракет, то потребує регулярних поставок із Заходу. Про це потрібно постійно нагадувати партнерам і робити це публічно на всіх рівнях.

«І навіть ми записували від бійців Patriot неодноразово. І вони зверталися, що наче є в нас система, є радар робочий, ми навчилися найкраще у світі її експлуатувати. … Тому наші бійці звертаються, оператори, Герої України: допомагайте нам, нам потрібно після таких масованих ударів відновити потенціал», — розповів Ігнат.

Небезпека російських ракет зросла: що відомо

Нагадаємо, російські війська використовують для ударів по українських містах ракети, які збирають на виробничих лініях усього за кілька тижнів до самої атаки. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, під час останніх обстрілів росіяни активно застосовували крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К». Натомість пуски морських ракет «Калібр» наразі тимчасово припинені, хоча їхні кораблі-носії досі перебувають на чергуванні в Чорному та Каспійському морях.

Крім того, у збитих російських ракетах і безпілотниках типу «Шахед» міжнародні та українські експерти продовжують регулярно фіксувати електронні компоненти, виготовлені в десятках країн світу.

Ворог продовжує модернізувати крилаті ракети Х-101 за допомогою радіолокаційних пасток і систем перешкод. Модернізовані ракети часто стають «непомітними». Ігнат зазначив, що Х-101 є давно відомою ціллю, тоді як серед новіших зразків ворожого озброєння виділяється керована авіаційна ракета Х-69.

Попри те, що Х-101 можна збивати різними засобами, включно з ПЗРК, найвищу ефективність у їх знищенні демонструє авіація виробництва США. За словами Ігната, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко регулярно відзначає роботу молодих українських пілотів на винищувачах F-16.

