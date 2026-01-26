Чому Україна збиває менше російських ракет: генсек НАТО пояснив

Марк Рютте / © Getty Images

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив, чому системи протиповітряної оборони України останнім часом перехоплюють менше російських ракет.

Про це він повідомив 26 січня під час засідання оборонного комітету Європейського парламенту у Брюсселі.

Причина, за його словами — брак ракет-перехоплювачів для NASAMS та Patriot.

"Щоночі по великих містах України — Києву, Львову, Харкову — запускають десятки ракет і сотні дронів. Деякі системи не мають достатньо боєприпасів, іншим постійно потрібні нові перехоплювачі", — зазначив Рютте.

Він закликав парламентарів чинити тиск на уряди своїх країн, щоб ті передавали Україні наявні запаси ракет. Деякі держави вже роблять це — серед них Норвегія, Канада та Туреччина, проте допомоги все ще замало, наголосив генсек.

Окрім того, Рютте попросив ЄС забезпечити Україні максимальну гнучкість у закупівлях озброєння через кредитний пакет у 90 мільярдів євро, не обмежуючи придбання американських систем.

"Європейська оборонна промисловість розвивається, але зараз вона не може покрити потреби України. Тому під час планування фінансування пріоритетом мають бути саме українські потреби", — додав він.

Нагадаємо, уряд Норвегії нещодавно передав Україні "значну кількість" ракет для зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Це зроблено для того, щоб система, розроблена саме в Норвегії, могла продовжувати захищати українське небо від безжальних російських атак.