Чому Україна змушена перейти до невигідної позиційної війни: аналітик Євген Дикий назвав конкретні причини

Військовий експерт назвав головну потребу ЗСУ.
Однією з важливих причин переходу війни в позиційну – це брак людей.
Про це сказав під час телемарафону колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий.
"Одна з причин (далеко не єдина) чому ми зараз змушені перейти до цієї невигідної нам позиційної війні – це брак людей. Так, це казати чомусь в нас неприйнято, незручно, але вибачте. Коли мені, наприклад, хлопці-мінометники кажуть, що ми тут розносимо орківські опорники, в нас нарешті стільки мін, як не було ще ні разу за цю війну, а на ці опорники потім нема кому зайти, то оце вже питання не до наших союзників. Оце вже питання саме до нас з вами, до українців", – сказав Дикий.
За словами експерта, США та інші західні партнери допомагають зброєю, проте не бійцями.
"Байден і компанія можуть дати нам ATACMS, можуть нам дати навіть F-16 і багато що, але людей нам не дасть ніхто. Людей маємо виставити, мобілізувати саме ми. І оце те, що наразі, на мою думку, найбільш потрібно", – заявив Дикий.
Військовий аналітик також назвав причини стримання росіянами наступу ЗСУ.
"Те, що орки змогли утриматися і фактично стримати оці місяці останні наш наступ – це не тільки мінні поля... це не тільки їхня абсолютна перевага в небі, але це також те, що вони сюди нагнали 400 тисяч солдатів", – висловив думку експерт.
Раніше колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий порівнював війну 2014 року із повномасштабним вторгненням РФ 2023 року. За його словами, війна тоді та зараз дуже різко відрізняється.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Євген Дикий про війну: Відбувається змагання, в кого першого закінчаться люди!
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