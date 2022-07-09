Чому Україні не підходить ізраїльська система ПРО "Залізний купол": пояснення очільника Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол" не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети
Резніков пояснив, що система "Залізний купол" зроблена проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет.
Про це міністр оборони сказав під час бізнес-конференції на платформі Forbes, йдеться на сайті Міноборони.
"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр.
Очільник Міноборони наголосив, що Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати від західних партнерів.
"Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, в тому числі, від наших партнерів", – сказав Резніков.
Як повідомляли раніше, ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман висловив думку, що ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не може бути достатньо ефективною в умовах війни в Україні. Причина - надто велика територія, оскільки радіус дії одного комплексу – до 70 км, тож таких систем мало б бути дуже багато.
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