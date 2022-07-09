Чому Україні не підходить ізраїльська система ПРО "Залізний купол": пояснення очільника Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ізраїльська система протиракетної оборони (ПРО) "Залізний купол" не буде ефективна для України, оскільки вона не розрахована на крилаті і балістичні ракети

Резніков пояснив, що система "Залізний купол" зроблена проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет.

Про це міністр оборони сказав під час бізнес-конференції на платформі Forbes, йдеться на сайті Міноборони.

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"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр.

Очільник Міноборони наголосив, що Україні необхідно розвивати свою систему ППО/ПРО або отримати від західних партнерів.

"Там є інша система ППО, які розвивається і в самому Ізраїлі і є в Чехії, і США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, в тому числі, від наших партнерів", – сказав Резніков.

Як повідомляли раніше, ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман висловив думку, що ізраїльська система протиракетної оборони "Залізний купол" не може бути достатньо ефективною в умовах війни в Україні. Причина - надто велика територія, оскільки радіус дії одного комплексу – до 70 км, тож таких систем мало б бути дуже багато.

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