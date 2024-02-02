Чому Україні не вдалося знищити Кримський міст: Кулеба назвав головну причину

Україна так і не змогла знищити Кримський міст за два роки війни, оскільки ЗСУ не мають зброї, здатної на це.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому виданню "Le Figaro".

"Із суто технічних причин. Нам потрібна зброя, яка зможе ефективно уразити його, уникаючи водночас російської ППО", – пояснив Кулеба.

Дипломат також висловив переконання, що святкувати знищення мосту, коли це станеться, будуть не лише в Україні, але й у багатьох інших країнах Європи.

Нагадаємо, українські військові, отримавши конструкторські документи Кримського мосту, вже розуміли, яким чином потрібно завдати по ньому удару. Однак ще одним джерелом інформації став відеозапис росіянки, яка відпочивала на яхті в районі мосту і зазнімкувала внутрішні конструкції арки.

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