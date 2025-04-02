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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Чому Україні не вистачить лише європейської допомоги – у МЗС Литви розповіли

За словами політика, на сьогодні існує низка критично важливих поставок, аналогів яким у європейських арсеналах просто немає.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Чому Україні не вистачить лише європейської допомоги – у МЗС Литви розповіли

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. / © Associated Press

Повністю компенсувати обсяги військової допомоги Україні, які надають Сполучені Штати, Європа наразі не може.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс в інтерв’ю РБК-Україна.

За словами очільника литовського МЗС, на сьогодні існує низка критично важливих поставок, аналогів яким у європейських арсеналах просто немає.

“Є критичні постачання, замінників яким ми не маємо, і ми всі знаємо, що це. Ось чому ми повинні продовжувати співпрацювати з США”, – наголосив він.

Водночас Будріс підкреслив важливість розвитку оборонної співпраці між Україною та ЄС. Зокрема, Литва вже почала інвестувати у військово-промисловий комплекс України та шукає можливості для кооперації між литовськими та українськими компаніями.

“І ми шукаємо проєкти співпраці та співробітництва між нашими компаніями. І я вірю, що ми будемо сильнішими з власним виробництвом і не буде прогалин між Україною та Європою в тому, що ми виробляємо. Це наша мета”, – додав міністр.

Раніше повідомлялось, що кандидат президента США Дональда Трампа на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Україна повинна надалі отримувати військову допомогу, оскільки російські агресори не збираються закінчувати війну.

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