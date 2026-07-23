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- Війна
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Чому українські дрони взялися за склади Wildberries: що знайшли на маркетплейсі
На маркетплейсі відкрито продають FPV-дрони, комплектуючі, оптоволокно, бронеплити та інші товари військового і подвійного призначення.
Сили безпілотних систем України протягом останніх кількох днів атакували чотири великі логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries. У Росії ці об’єкти називають цивільними, однак на платформі відкрито продають військові товари та продукцію подвійного призначення.
Про це йдеться в матеріалі Defense Express.
Зокрема, на Wildberries можна знайти FPV-дрони й гексакоптери, які потенційно можуть використовуватися на фронті. Також у продажу є котушки з оптоволокном для ударних безпілотників.
Маркетплейс пропонує й окремі комплектуючі для складання та застосування FPV-дронів. Серед них — польотні контролери, двигуни, наземні блоки для оптоволоконних систем, механізми скидання та плати ініціації.
Крім того, через платформу продають приціли для стрілецької зброї, бронеплити, військове спорядження та інші товари, які можуть використовувати російські військові.
Автори матеріалу вважають, що через перевезення і зберігання такої продукції логістична інфраструктура Wildberries залучена до забезпечення російської армії. Водночас точний вміст конкретних складів, які зазнали ударів, у наведених даних не підтверджений.
Удари по великих логістичних центрах також завдають економічних збитків російському бізнесу. Wildberries є найбільшим маркетплейсом у РФ із річним обігом товарів понад 6,1 трильйона рублів.
Знищення складів може спричинити втрати як для самої компанії, так і для підприємців, які зберігали там свою продукцію. Водночас російська сторона називає атаки на об’єкти маркетплейсу «терористичними».
ЗСУ атакують склади Wildberries: останні новини
У ніч проти 23 липня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників. У Воронежі пролунала серія вибухів, а російські моніторингові канали припустили, що однією з можливих цілей міг бути логістичний центр Wildberries.
Після попередніх атак компанія змінила режим роботи цього складу та призупинила нічні операції з 00:00 до 06:00.
Також повідомлялося про пожежу в Ульяновській області, де під ударом міг опинитися об’єкт нафтопереробної промисловості в селищі Новоспаське — база зрідженого газу або завод компанії «НС-Ойл».
У місті Туймази в Башкортостані атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Субханкулово», що належить компанії «Транснефть-Урал».
Крім того, вночі продовжували горіти об’єкти Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та Краснодарі.