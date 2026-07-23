Чому українські дрони взялися за склади Wildberries: що знайшли на маркетплейсі

Пожежа на Wildberries / © Exilenova+

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Сили безпілотних систем України протягом останніх кількох днів атакували чотири великі логістичні центри російського маркетплейсу Wildberries. У Росії ці об’єкти називають цивільними, однак на платформі відкрито продають військові товари та продукцію подвійного призначення.

Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

На Wildberries можна знайти FPV-дрони й гексакоптери. / © Фото з відкритих джерел

Зокрема, на Wildberries можна знайти FPV-дрони й гексакоптери, які потенційно можуть використовуватися на фронті. Також у продажу є котушки з оптоволокном для ударних безпілотників.

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Маркетплейс пропонує й окремі комплектуючі для складання та застосування FPV-дронів. Серед них — польотні контролери, двигуни, наземні блоки для оптоволоконних систем, механізми скидання та плати ініціації.

Деякі товари з каталогу Wildberries призначені для забезпечення російської армії. / © Фото з відкритих джерел

Крім того, через платформу продають приціли для стрілецької зброї, бронеплити, військове спорядження та інші товари, які можуть використовувати російські військові.

Деякі товари з каталогу Wildberries призначені для забезпечення російської армії. / © Фото з відкритих джерел

Автори матеріалу вважають, що через перевезення і зберігання такої продукції логістична інфраструктура Wildberries залучена до забезпечення російської армії. Водночас точний вміст конкретних складів, які зазнали ударів, у наведених даних не підтверджений.

Деякі товари з каталогу Wildberries призначені для забезпечення російської армії. / © Фото з відкритих джерел

Удари по великих логістичних центрах також завдають економічних збитків російському бізнесу. Wildberries є найбільшим маркетплейсом у РФ із річним обігом товарів понад 6,1 трильйона рублів.

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Знищення складів може спричинити втрати як для самої компанії, так і для підприємців, які зберігали там свою продукцію. Водночас російська сторона називає атаки на об’єкти маркетплейсу «терористичними».

ЗСУ атакують склади Wildberries: останні новини

У ніч проти 23 липня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників. У Воронежі пролунала серія вибухів, а російські моніторингові канали припустили, що однією з можливих цілей міг бути логістичний центр Wildberries.

Після попередніх атак компанія змінила режим роботи цього складу та призупинила нічні операції з 00:00 до 06:00.

Також повідомлялося про пожежу в Ульяновській області, де під ударом міг опинитися об’єкт нафтопереробної промисловості в селищі Новоспаське — база зрідженого газу або завод компанії «НС-Ойл».

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У місті Туймази в Башкортостані атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Субханкулово», що належить компанії «Транснефть-Урал».

Крім того, вночі продовжували горіти об’єкти Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю та Краснодарі.

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