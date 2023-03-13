Чому українські пілоти не можуть розпочати навчання на винищувачах – у Повітряних силах пояснили

У Повітряних силах розповіли, що потрібно для старту навчань українських пілотів на західних винищувачах.

Пілоти Збройних сил України все ще не можуть розпочати навчання на західних бойових літак через те, що наразі немає точного розуміння, який саме тип літака отримають українські військові.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Про навчання пілотів і про якісь домовленості з країнами ми чули у заявах різних лідерів країн Європи. Про готовність надати майданчики для навчання пілотів. Ці країни ми знаємо. Це Велика Британія та інші країни. Готовність є, питання відкрите стоїть про тип літака. Коли буде визначено цей тип, то навчання пілотів може проходити в різних країнах, де цей тип літака є на озброєнні, де є навчально-тренувальна база, тому що це не лише інструктори мають бути, це й авіатренажери", - пояснив він.

Нагадаємо, президент Анджей Дуда розповів, що Польща готова передати Україні літаки МіГ-29, які зараз є у неї на озброєнні.

Словаччина також має намір передати ці винищувачі спільно з Польщею.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що не варто сподіватися на швидке постачання Україні бойових літаків від партнерів, тому що поставка винищувачів – це дуже складне завдання з точки зору логістики і техніки.

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