Чому українським силам вдається збити не всі російські ракети: пояснення від ЗСУ

Чому українським силам вдається збити не всі російські ракети: пояснення від ЗСУ

Українським силам на завжди вдається збити всі російські ракети, адже системи протиповітряної оборони – це не системи протиракетної оборони.

Основне завдання ППО – збивати ворожі літаки і вертольоти.

Про це розповів прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 14 червня.

"У нас є засоби протиповітряної оборони на озброєнні, а не протиракетної оборони. Основне завдання наших зенітно-ракетних комплексів – це літальні апарати ворога – літаки, вертольоти. Але ми збиваємо і крилаті ракети. Так, на жаль не всі", – пояснив Ігнат.

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Він також розповів, що російські ракети високотехнологічні і спроєктовані так, аби бути малопомітними і летіти на наднизьких висотах – від 50 м.

"Вона (російська ракета ­– ред.) може летіти, скажімо, по руслу Дністра, як це було з початку війни, і вона зникає з радарів. І не всі засоби ППО можуть знищувати", – сказав прессекретар Повітряних сил.

Нагадаємо, 14 червня було збито російські ракети відразу в чотирьох областях України: в Чернігівській, Львівській, Хмельницькій та Тернопільській. Зокрема, у Львівській області уламки збитої ракети впали на цегельню.

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