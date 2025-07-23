Чому українці не йдуть на фронт: Сирський пояснив провал нової програми

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Україна намагається протистояти чисельно переважаючій армії Росії, яка водночас пропонує новобранцям щедрі фінансові бонуси.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в коментарі The Washington Post.

Він визнав, що забезпечення фронту новими військовими залишається серйозним викликом: “Усе, що пов’язано з мобілізацією, є дуже конфіденційною інформацією”. За його словами, Росія цілеспрямовано атакує українські зусилля з мобілізації — як пропагандою, так і ударами по центрах набору.

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Попри те, що обов’язковий призов охоплює лише чоловіків віком від 25 до 60 років, Україна запустила пілотну програму залучення молоді 18–24 років на контрактну службу терміном на один рік. Новобранцям пропонують суттєві грошові виплати та дозвіл на виїзд за кордон, однак, за словами Сирського, програма наразі не користується високим попитом.

Головком зазначив, що останнє опитування показало, що для понад половини потенційних кандидатів головна мотивація — це гроші.

“Якщо їх збільшити, буде більше заявників”, – сказав він, зазначивши, що Росія має ресурси, щоб значно більше платити своїм контрактникам.

Крім того, Олександр Сирський розповів, чи можуть нові партії зброї врятувати життя українців.

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