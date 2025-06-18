Чому укріплення на Сумщині не були біля кордону: експерт пояснив

Фортифікації

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На тлі спроб російських військ розвинути наступ на Сумщині у суспільстві виникли активні дискусії щодо рівня укріплень на кордоні в цій області. Багатьох турбує, чому оборонні споруди не знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення. Військовий експерт Сергій Грабський, що перші укріплення розташовані на глибині 20-25 кілометрів від кордону, і це абсолютно правильно.

Про це повідомили «24 Канал».

За його словами, за жодними військовими нормами не копають окопи безпосередньо по лінії державного кордону, оскільки це одразу призведе до великих втрат позицій та особового складу через спостереження та удари ворога.

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Принцип «смуги забезпечення» та обман ворога

Грабський наголосив, що існує поняття «смуги забезпечення» — це передпілля глибиною від 7 до 12 кілометрів. У ній створюються спеціальні умови для визначення напрямку дій ворога, ускладнення його просування та нанесення попереджувальних ударів. Згідно з нормативними документами, у цій зоні не може бути суцільних ліній оборони.

Якщо військове керівництво вирішило будувати лінію оборони на такій відстані, значить, для цього були обґрунтовані причини. Ба більше, такі рішення ухвалюються на вищому державному рівні, а більшість земляних робіт виконують цивільні підрядники, а не військові.

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Проблеми з підрядниками та важливість маскування

«Чи можуть бути якісь помилки з погляду технічного виконання робіт? Звісно, можуть. Ми так і не перейшли до ситуації, коли маємо підрядників з досвідом. На жаль, такий досвід досягається, зокрема кров’ю, помилками й напруженою роботою», — підкреслив Сергій Грабський.

Він визнав, що можуть бути випадки несумлінного виконання роботи деякими підрядниками, але це стосується не лише Сумського напрямку. Також важливо пам’ятати, що війна — це мистецтво обману. Ворог не повинен знати про наші проблеми чи точне розташування укріплень.

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«Ми не маємо нескінченних запасів так званих „зубів дракона“, колючого дроту, протипіхотних протитанкових мін. Тому остаточне рішення щодо розгортання інженерно-фортифікаційних споруд або загороджень приймається військовим командуванням, виходячи з потреб», — додав експерт.

Саме тому, за словами Грабського, варто ставитися критично до будь-яких повідомлень про нібито невідповідність фортифікацій нормам. Також надзвичайно важливим у час війни є оперативне маскування.

Нагадаємо, наступ росіян у Сумській області супроводжується інформаційною кампанією з боку російських пропагандистів, щоб відвернути увагу від справжньої мети окупантів — спроби здійснити прорив на Донеччині.

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