Чому в Росії буяє “бавовна”: Подоляк назвав одну з головних причин

Мало не щодня надходить інформація про вибухи в різних регіонах Російської Федерації та на тимчасово окупованих територіях України. Такі інциденти є свідченням недолугої політики Кремля, що призводить до воєнної поразки та неминучого процесу розпаду держави-агресорки.

Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив радник голови ОП Михайло Подоляк.

“Дуже важливо зрозуміти, що це йде зворотна ескалація. Вона об'єктивна, інтенсивність в ній занадто висока. Масштаб війни величезний і безумовно Росія програє війну”, – зазначив він.

При цьому, за його словами, держава-агресорка програє не тільки на полі бою, але й у війні інформаційній. Про це свідчать погрози, які розносять кремлівські пропагандисти, про "застосування Путіним ядерної зброї".

Також Михайло Подоляк відзначив, що на офіційному рівні в Кремлі толерують беззаконня. Зокрема прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков та колишній глава держави-агресорки Дмитро Медведєв напередодні, звертаючись до росіян, дозволили їм фактично красти інтелектуальний продукт, зокрема, західні фільми й музику.

“Росія практично показує, що сьогодні вона не дотримується ніяких законів не тільки міжнародних, а й – внутрішніх… Держава дуже стрімко перетворюється на анклав кримінальності. Бо Росія – це, по суті, і є кримінальна територія. Просто вона маскувала за ознаками державності свою справжню сутність”, – сказав Подоляк.

Нагадаємо, у Тульській області Росії у неділю, 26 березня, пролунав сильний вибух. Громадяни країни-агресорки заявляють про те, що там нібито впав невідомий безпілотник.

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