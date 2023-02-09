Чому в Україні масово роздають повістки: військком пояснив один нюанс

Військком наголосив, що чоловіки повинні самі приходити до центрів комплектування.

В Україні триває мобілізація через дію воєнного стану, а тому військові комісари продовжують вручати повістки, щоб створити резерв.

Про це у коментарі pereiaslav.city сказав заступник начальника першого відділу Бориспільського РТЦК та СП Олександр Бузницький.

Військовий комісар зазначив, що в Україні триває створення резерву. А тому військовозобов'язані повинні негайно прибути до центрів комплектування для уточнення своїх даних. Він наголосив, що якби громадяни дотримувалися закону, то масового роздавання повісток можна було б уникнути.

"Військовий обов’язок включає дотримання правил військового обліку. Це означає, що з дня оголошення мобілізації громадяни України зобов’язані добровільно з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки для з’ясування усіх відомостей. У звʼязку з тим, що деякі військовозобовʼязані нехтують своїми обов’язками, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не мають необхідної та актуальної інформації про них. Це суттєво ускладнює мобілізацію", - пояснив Бузницький.

Військовий комісар наголосив, що чоловіки повинні інформувати центри комплектування про народження дітей, зміну місця проживання та адреси.

Нагадаємо, через напад Росії в Україні від 24 лютого 2022 року запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. Зараз в Україні триває призов на військову службу, оскільки раніше президент Зеленський дав доручення підготувати резерви для протистояння російським окупантам.

Раніше капітан 103-ї бригади територіальної оборони ЗСУ Олександр Ганущин пояснював, що в Україні зросли темпи мобілізації, оскільки потрібно поповнювати втрати та освоювати нові види озброєнь, які Україні передають союзники.

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