Чому в Україні не можуть з'явитися війська НАТО: пояснив голова військового комітету Альянсу

Ті держави-члени Альянсу, які мають наміри відправити до України війська, зобов'язані проконсультуватися з усіма іншими партнерами.

В Україні не планується розміщувати війська НАТО. Таких планів немає і в майбутньому.

Про це кореспондентці ТСН Яні Слєсарчук в ексклюзивній розмові розповів голова військового комітету НАТО Роберт Бауер.

“Я повторю слова генерального секретаря: в Україні немає військ НАТО під командуванням Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі й таких планів немає на майбутнє. Це якщо коротко. Інша річ, яку важливо зазначити, якщо окрема держава хоче надіслати війська до України, це може мати наслідки для усіх нас через 5-ту статтю уставу НАТО, у якій ми присяглися захищати одне одного в разі конфлікту”, - наголосив Роберт Бауер.

За його словами, ті держави-члени Альянсу, які мають наміри відправити до України війська, зобов'язані проконсультуватися з усіма іншими партнерами перед тим, як ми дійдемо спільного рішення як Альянс.

“Але навряд чи це станеться. Від так немає ані військ в Україні, ані планів надсилати війська до України під командуванням НАТО”, - наголосив Роберт Бауер.

Нагадаємо, що в певний момент війни в Україні дійсно можуть з’явитися західні війська.

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