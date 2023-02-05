Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чому в Україні оголошують тривогу, коли в Білорусі літають МіГ-31: пояснення Жданова

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
296
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чому в Україні оголошують тривогу, коли в Білорусі літають МіГ-31: пояснення Жданова

Фото: Associated Press

Росіяни також намагаються відстежити українську ППО.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що під час зльоту МіГ-31 у Білорусі повітряну тривогу оголошують, щоб потім не було жертв, якщо окупанти таки запустять по Україні "Кинджали". 

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі. 

"Теоретично наша ППО може збити ракети "Кинджал", особливо комплекси NASAMS і IRIS-T. Тільки якщо ракета пролітатиме у зоні дії цих систем і сповіщення про пуски ракети будуть від моменту запуску. Ми не можемо не оголосити повітряну тривогу, бо дальність "Кинджалу" понад 2 тисячі кілометрів. Тобто вони покривають всю територію України. Куди полетить ця ракета - невідома, а тому оголошують повітряну тривогу, щоб дати людям можливість заховатись і потім не шукати їх під завалами житлового будинку. Те, що вони шукають наше ППО - це так. І це проблема, але невелика. Бо в Україні немає стаціонарного ППО, бо окупанти його знищили ще на початку війни. У нас є мобільне ППО і сьогодні його можна переставити. Певно вони шукають ймовірні райони, де є ППО", - сказав Жданов. 

Зазначимо, що в Україні дуже часто оголошують повітряну тривогу, коли у Білорусі виконують польоти російські літаки МіГ-31. Це може бути навіть кілька разів на день. Востаннє масштабну повітряну тривогу оголошували 4 лютого. 

Нагадаємо, Франція та Італія нададуть Україні системи ППО. Йдеться про ЗРК SAMP/T-Mamba, задля яких українських військових спеціально відправили за кордон для навчань.

Читайте також:

Масштабні "бавовни" переслідують ворогів: у Білорусі спалахнув МІГ-31

Масштабні "бавовни" переслідують ворогів: у Білорусі спалахнув МІГ-31

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
296
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація