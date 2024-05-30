Чому в Україні труднощі з виробництвом снарядів стандарту НАТО: відповідь зброяра

Гендиректор "Української бронетехніки" пояснив: головне не кількість снарядів, а порохові заряди до них. А з порохом у світі є проблеми.

Україна має труднощі з виготовленням снарядів стандарту НАТО калібру 155 мм. Зокрема, через нестачу пороху.

Про це розповів гендиректор підприємства "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас, передає hromadske.

Чому важко виробляти порох для 155-мм снарядів

За його словами, для 155-мм снарядів потрібен трикомпонентний порох, який має доволі складну технологію виготовлення. Основна база для виробництва порохів – нітроцелюлоза, тобто хімічно оброблена бавовна.

"Бавовна у нас не росте, а росте в регіоні, де значний вплив має Росія. Це щодо того, чому важко нам в Україні зробити це. Це дуже брудне виробництво", – сказав Бельбас.

Головне не снаряди, а порохові заряди

Зброяр пояснив, що поставити Україні мільйон боєприпасів від Заходу не вийшло не через відсутність фінансування, а через неможливість виробити цей мільйон у певний період через технічні складності.

Станом на зараз виробництво у США завантажене до 2028 року, в Європі – теж на декілька років уперед.

"Тому складність у компонентах – стоїть черга на порох. Неважливо, скільки ти снарядів робиш, – вийде пострілів стільки, скільки вийде порохових зарядів", – пояснив гендиректор оборонного підприємства.

Бельбас уточнив, що навіть коли Україні організують виробництво 155-мм снарядів, все одно доведеться десь купувати цей порох.

"Без порохового заряду це просто мільйон снарядів, ними неможливо буде стріляти. І так щодо всіх снарядів", – сказав він.

На його думку, Україні поки варто сконцентруватися на виробництві артилерійських пострілів калібру 122 та 152 мм радянського зразака.

Чи виробляла Україна порох

За словами очільника "Української бронетехніки", раніше Україні було виробництво порохів. Але це були одно- та двокомпонентні порохи для радянських артилерійських пострілів калібру 122 та 152 мм або мінометних пострілів.

"Ми загубили свого виробника пороху, не пріоритетизуючи внутрішнє замовлення раніше. Це підприємство у банкрутстві з 2013-2014 року", – додав Владислав Бельбас.

Але країни Східної Європи виробляють ці порохи і є можливість їхнього постачання, уточнив він.

Раніше ми писали, як вдалося втримати фронт від обвалу під час снарядного голоду.

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