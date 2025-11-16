ТСН у соціальних мережах

Війна
Війна
Погодинні відключення світла: чого чекати українцям

Погодинні відключення електроенергії залежать лише від ситуації в енергосистемі та російських атак на інфраструктуру.

Кирило Шостак
Наслідки обстрілів енергетики

Наслідки обстрілів енергетики / © Associated Press

Причиною погодинних відключень є насамперед російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі “Новини.Live”.

“Було б невдячним прогнозувати зараз, що буде далі, — все залежить від того, наскільки інтенсивно працюватиме російська зброя, наскільки ефективно спрацюють наші механізми захисту та чи буде доступне обладнання для відновлення”, — зазначив Андарак.

Він підкреслив, що графіки відключень визначаються виключно ситуацією в енергосистемі. При цьому диспетчери враховують соціальне навантаження і роблять усе можливе, щоб тривалість відключень була мінімальною.

“Ми намагаємося, щоб ці незручності тривали лише кілька годин і були максимально короткими”, — додав заступник міністра.

Раніше повідомлялось, що РФ постійними ударами намагається розділити нашу енергосистему. Так, на Лівобережжі в нас дефіцит, але через пошкоджені підстанції не можуть передавати потужності з Правобережжя.

