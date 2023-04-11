Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чому "Вагнерівці" кажуть про захоплення Бахмута: пояснив речник східного угруповання ЗСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
1149
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Чому "Вагнерівці" кажуть про захоплення Бахмута: пояснив речник східного угруповання ЗСУ

Фото: Associated Press

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його бійці контролюють понад 80% Бахмута. 

Пригожин каже, що його бойовики займають адміністративний центр міста, заводи, фабрики та міську адміністрацію, тоді як залишок території, що залишився українській армії, складається з багатоповерхових житлових кварталів з укріпленнями та тунелями.

Про це пише CNN.

Проте, Сергій Череватий, речник східного угруповання Збройних сил України, заявив, що заява Пригожина не відповідає дійсності. За словами Череватого, українські сили контролюють набагато більший відсоток території Бахмута, а Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке російські бойовики намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1149
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація