Чому "Вагнерівці" кажуть про захоплення Бахмута: пояснив речник східного угруповання ЗСУ

Пригожин каже, що його бойовики займають адміністративний центр міста, заводи, фабрики та міську адміністрацію, тоді як залишок території, що залишився українській армії, складається з багатоповерхових житлових кварталів з укріпленнями та тунелями.

Про це пише CNN.

Проте, Сергій Череватий, речник східного угруповання Збройних сил України, заявив, що заява Пригожина не відповідає дійсності. За словами Череватого, українські сили контролюють набагато більший відсоток території Бахмута, а Пригожину потрібно показати хоч якусь перемогу в місті, яке російські бойовики намагаються захопити вже дев'ять місяців поспіль.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин небезпечний для путінського режиму, адже непідконтрольний силовим відомствам РФ і має політичні амбіції.

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