Чому варто дотримуватися графіку щеплень в умовах воєнних дій: подбайте про захист дитини від інфекційних захворювань

Чому варто дотримуватися графіку щеплень в умовах воєнних дій: подбайте про захист дитини від інфекційних захворювань

Єдиний спосіб захиститися від цих інфекцій та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення.

Великі скупчення людей, обмежений доступ до чистої води та умов для дотримання правил особистої гігієни спричиняють швидке розповсюдження інфекційних захворювань серед дітей та дорослих. У деяких західних областях нижчий рівень рутинних щеплень, ніж в Україні загалом.

Про це пише UNICEF Україні.

Саме тому кожна невакцинована або не повністю вакцинована дитина зараз у небезпеці.

Такі інфекційні захворювання, як кір, краснуха, поліомієліт, дифтерія, туберкульоз, кашлюк, правець, гепатит B, епідемічний паротит, можуть швидко поширюватись та загрожувати вашій дитині.

Єдиний спосіб захиститися від цих інфекцій та запобігти розвитку небезпечних ускладнень – щеплення.

Якщо ваша дитина пропустила щеплення за графіком чи немає їх взагалі, надолужте за першої ж можливості. Зверніться до найближчого закладу охорони здоров’я, щоб отримати щеплення безплатно.

Важливо не відкладати щеплення новонароджених. Якщо у медичному закладі, де народилася дитина, є вакцини від гепатиту B, туберкульозу (БЦЖ), зробіть щеплення одразу. У жодному разі не відкладайте вакцинацію: доступ до вакцин може ускладнитися у будь-який момент.

Якщо у закладі, де народилась дитина, немає вакцин, дізнайтеся, чи є вони в амбулаторіях чи поліклініках, куди ви можете безпечно дістатися, і зробіть щеплення від гепатиту B та туберкульозу (БЦЖ) якомога скоріше.

Якщо у вас є доступ до вакцин, що не входять до національного календаря щеплень України, за змоги зробіть ці щеплення якомога скоріше — це важливий захист. Наприклад, від ротавірусу (з 6 до 24 тижнів), пневмококової інфекції (з 6 тижнів), грипу (з 6 місяців).

Як діяти в умовах воєнних дій

Ваша безпека та безпека вашої дитини — пріоритет. Якщо пересуватися містом чи селом небезпечно, відкладіть щеплення — приїдете до медичного закладу, щойно це стане безпечнішим.

Якщо ви з дитиною переїхали у безпечніший регіон, активно шукайте, де можна вакцинуватися на новому місці, вам нададуть послугу з вакцинації.

Якщо ви виїхали за кордон і вам запропонують вакцинуватися — не відмовляйтеся та не відкладайте таку можливість.

Читайте також:

Новини Львова: педіатр протягнув зубами швидку, щоб привернути увагу до щеплення проти поліомієліту