"Чому ви не здалися в полон?": у лікарні Кривого Рогу жінка дорікнула пораненим військовим (відео)

У Кривому Розі жінка цинічно звернулася до поранених військових у лікарні.

У Криворізькій міській клінічній лікарні №2 жінка цинічно запитала у військових, чому ті не здалися у полон росіянам.

Про це повідомляє Telegram-канал "СВОЇ. Кривий Ріг".

Поранені військові запитали у жінки, чому вона говорить їм такі речі.

"Ми що тут бігаємо просто так, що ви мали на увазі під тим, що ми повинні були здатися в полон", - запитав один з них.

На що жінка цинічно відповіла:

"А чого ви не здалися в полон, ви не були б поранені й живі залишилися б", - заявила вона.

На запитання про те, чи знає вона, що росіяни роблять з солдатами ЗСУ в полоні, жінці просто відмовчалась.

Нагадаємо, в одному із садочків Росії вихователька накинулася на хлопчика. Знервована жінка кричала, щоб дитина "цілувала землю, яка його годує", "привчала" хлопчика любити Росію, бо "він виріс на рускій землі".

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