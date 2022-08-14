Чому відбуваються "облави": у Сухопутних військах пояснили примусове вручення повістки

Роман Горбач пояснив, чи законне вручення повісток порушникам комендантської години.
Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання – наприклад, коли їх дають тим, хто порушив комендантську годину, і тим більше, коли такого військовозобов’язаного викрили в нічному клубі.
Про це він розповів у розмові з Liga.net.
"Можливо, це й виглядає як покарання. Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше, те, що людина перебувала в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили", - зазначив він.
За його словами, те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. Горбач говорить, що за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях.
"Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими", - резюмував він.
Нагадаємо, у Сухопутних військах пояснили, як далі буде відбуватися мобілізація в Україні.
Читайте також:
- "Добровольців стало менше": у командуванні Сухопутніх військ розказали, як триває мобілізація
- Вручати повістки вдома не ефективно: у командуванні пояснили чому
- Чи означає вручення повістки призов на службу: пояснення адвокатів