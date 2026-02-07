ЗСУ використовують цей зв'язок для комунікації між підрозділами і керування БпЛА / © reuters.com

Після відключення супутникового інтернет-з’єднання Starlink для російських військових майже 90% підрозділів армії РФ на фронті зіткнулися із втратою зв’язку.

Про це пише The Telegraph.

«Україна уклала угоду з Ілоном Маском та компанією SpaceX, згідно з якою на території країни можуть функціонувати лише термінали Starlink, зареєстровані у Києві. Крім того, була запроваджена технічна швидкість-обмежувач в 75 км/год, що автоматично виводить з ладу пристрої, встановлені на озброєнні, що швидко рухається, включаючи безпілотники», — зазначають журналісти.

Унаслідок цього контрабандні термінали, які раніше активно використовували російські війська, перестали працювати.

Аналітики вважають, що цей крок може дати українським силам тактичну перевагу на полі боя. Очільник Українського центру безпеки та співробітництва Серес Кузан зазначив, що у довгостроковій перспективі Росія зможе частково компенсувати втрати за рахунок альтернативних засобів зв’язку — радіостанцій, наземних мереж та оптоволоконних ліній.

Однак у короткостроковому періоді блокування Starlink створює серйозні збої: російським військам доводиться екстрено відновлювати радіозв’язок, перезапускати мобільні мережі та розгортати вразливі Wi-Fi-мости, що обмежує бойові дії та застосування БПЛА.

«Особливо відчутним удар стане по можливості РФ використовувати повітряні, наземні та морські дрони, що критично залежать від супутникового Інтернету. Російські військові блогери вже називають те, що відбувається відкатом на „кілька років“ через вимушений переход на застарілі технології», — додали у виданні.

Що передувало

Міністерство оборони України домовилось з американською компанією SpaceX про відключення терміналів супутникового зв’язку Старлінк (Starlink), які не внесені у «білий список». Це рішення покликане вплинути на бойові спроможності російської армії, але зачепило також і ЗСУ.

Росіяни використовували зв’язок американської компанії — і самі визнавали це — для планування штурмових дій і корегування ударів артилерії та БпЛА.

У російських соцмережах і провоєнних Телеграм-каналах з’явились десятки повідомлень про «падіння» Старлінків.

«Відключення американцями терміналів Старлінк, використовуваних ЗС Росії, негативно позначилося на організації зв’язку у наших підрозділах. Екстрено війська організовують резервні, нехай і менш зручні, способи зв’язку», — пише великий ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн підписників).

Російський «воєнний блогер» Юрій Подоляка (2,9 млн підписників) описав ситуацію, яка склалася в підрозділах ЗС РФ без супутникового зв’язку як «хаос».

Радник міністра оборони, фахівець в питаннях РЕБ і зв’язку Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш») заявив, що російська армія навіть змушена була зупинити штурмові дії.

«У противника на фронтах навіть не проблема, у противника — катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії», — зазначив він.

Статистика Генштабу ЗСУ вказує на зниження кількості бойових дій на фронті після 2 лютого, тобто від того дня, як SpaceX почав відключати «сірі» термінали.