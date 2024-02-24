Чому вихід з Авдіївки став великою втратою для України: полковник запасу ЗСУ назвав справжню причину

Захоплення російськими військами міста Авдіївка на Донеччині є стратегічною втратою для України, адже саме звідти українські війська могли розпочати наступ на ключові міста окупованого Донбасу.

Окупація російськими військами міста Авдіївка на Донеччині є дуже болючою втратою для України, оскільки це був важливий оборонний та наступальний рубіж.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю 24 Каналу.

"Авдіївка була двох "іпостасей". Річ у тім, що це перший оборонний рубіж. Це перша лінія оборони, яка 10 років стояла – з 2014 року. Це оборонний рубіж, досить добре залитий і вирівняний у загальній структурі фронту по першій лінії", - розповів Світан.

За його словами, це був і наступальний рубіж – стратегічний наступальний плацдарм. Він підходив практично до трьох міст одночасно: Донецька, Макіївки та Ясинуватої. Ясинуватська розвилка вела щонайменше до 7 міст: Авдіївка, Донецьк, Макіївка, Ясинувата і Горлівка, тобто напрямок на Горлівку, Єнакієве, Ханжонкове, Криничну. Тобто це досить серйозна розв'язка, і, крім того, це – висота.

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"Ми стояли у 3 кілометрах. Свого часу нас зупинив Порошенко "Мінськом-2" – прокреслив лінію між промзоною Авдіївки та Ясинуватським блокпостом, цією Ясинуватською розв'язкою. Проте це був наступальний рубіж. Ми його втратили. З цього погляду – це дуже велика втрата. Чому? Тому що з цього рубежу можна було виконувати бойові завдання будь-коли. Зараз можна вже про це відверто говорити, краще б минулого року ми рухалися не у бік Токмака (Запорізька область – ред.), бо без авіації більш як 15 кілометрів ми й не пройшли б, а краще ми пішли б до Донецька", - сказав експерт.

Світан додав, що 15 кілометрів від Авдіївки – це центр Донецька, Донецька область. Тому Донецьк був шанс звільнити ще минулого року.

"З огляду на ті сили та засоби, які ми мали минулого року. І найцікавіше – у бік Донецька не було ліній Суровікіна. Росіяни чомусь на 100% знали, що ми до Донецька не підемо, тобто не перетнемо лінію 24 лютого. Там не було ніяких серйозних споруд. Донецьк був практично відкритий. Якби ми розвернули ті бригади, які були підготовлені, до Донецька – Донецьк, Макіївка та Ясинувата були б звільнені минулого року. Але історія умовного способу, звичайно, не має", - сказав експерт.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 лютого головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський заявив, що українські військові виходять з Авдіївки. За його словами, Сили ЗСУ переходять до оборони на більш вигідних рубежах.

Президент Володимир Зеленський назвав таке рішення логічним, а також наголосив, що командування вдалося до такого кроку, щоб українські захисники не потрапили в оточення ворога.

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