Чому виникла така складна ситуація на Покровському напрямку: експерт про тактику ворога

Експерт вважає, що для ефективного наступу на Покровськ, РФ має захопити весь курахівський плацдарм.

Складна ситуація на Покровському напрямку сталася зокрема тому, що РФ зуміла створити лещата оперативного оточення.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів в ефірі Radio NV.

"Чому у нас така складна ситуація на Покровському напрямку? Тому що ворог зумів, сконцентрувавши свої сили та засоби, фактично відтіснити наші оборонні рубежі та позиції на південь та на південний захід від Покровська. Тим самим ми дозволили ворогу почати формувати лещата оперативного оточення з півдня та північного заходу", – пояснив Селезньов.

Він зауважив активізацію дій окупантів на Мирноградському напрямку.

"І, в принципі, вже вимальовуються чіткі лещата, якими ворог буде намагатися створити оперативне оточення нашого гарнізону, яке діє в районі покровсько-мирноградської міської агломерації", – каже експерт.

На його думку, окупанти на Покровському напрямку традиційно намагатимуться прорвати фланги й перерізати ключові логістичні маршрути, які забезпечують Сили оборони.

Експерт вважає, що для ефективного наступу на Покровському напрямку, Росія має захопити весь курахівський плацдарм. Селезньов припускає, що "в осяжній перспективі" Україна може втратити контроль над Кураховим та його передмістями.

Раніше в ISW припустили, що РФ, ймовірно, зміщує увагу з Покровська на наступ до Дніпропетровщини.

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