Чому війна надовго і до чого готуватися: інтерв'ю Наталії Мосейчук з воєнним експертом з Ізраїлю Ігалем Левіним

Чому війна надовго і до чого готуватися: інтерв'ю Наталії Мосейчук з воєнним експертом з Ізраїлю Ігалем Левіним

Офіцер Армії Ізраїля, колишній одесит Ігаль Левін в інтер'ю Наталії Мосейчук розповів, чому війна - це надовго, а також чому треба вірити своєму військово-політичному керівництву.

Співрозмовники також шукали відповіді на питання, чи реально вижити в Маріуполі, який росіяни рівняють із землею.

Серед тем розмови: яку перемогу може показати по телевізору Москва; чому варто оборонятися недовго і контратакувати; як не втомитися від війни.

00:00 Ігаль Левін, військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю

1:35 Чому підтримує Україну

3:08 Військовий аналіз другого етапу вторгнення Росії в Україну, кількість військових та спроможність армії РФ

6:45 Чи достатньо озброєна українська армія на даному етапі війни

11:08 Чи може та чи варто українській армії переходити у наступ

19:13 Про ситуацію у Маріуполі

24:07 Чи можлива деблокада Маріуполя найближчим часом

31:10 Чому військові РФ хочуть знищити полк "Азов"

38:05 Як далі буде розвиватися ситуація на лінії фронту

40:18 Як вплине зміна військового керівництва РФ на воєнну ситуацію

45:40 Як зберегти свої життя тим російським військовим, які прийшли воювати проти України

58:00 Що насправді трапилося із крейсером "Москва"

1:03:13 Якою буде тактика ведення війни росіян з боку моря

1:04:40 Яку "перемогу" покажуть росіянам по телевізору 9 травня

1:07:00 Чи довго тривати війна

1:13:55 Чи не втомилися країни-партнери від України

1:17:15 Анонс наступного випуску. Гість – Володимир Золкін, блогер, учасник проєкту "Ищу своих"

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