Чому війна надовго і до чого готуватися: інтерв'ю Наталії Мосейчук з воєнним експертом з Ізраїлю Ігалем Левіним

Офіцер Армії Ізраїля, колишній одесит Ігаль Левін в інтер'ю Наталії Мосейчук розповів, чому війна - це надовго, а також чому треба вірити своєму військово-політичному керівництву.
Співрозмовники також шукали відповіді на питання, чи реально вижити в Маріуполі, який росіяни рівняють із землею.
Серед тем розмови: яку перемогу може показати по телевізору Москва; чому варто оборонятися недовго і контратакувати; як не втомитися від війни.
00:00 Ігаль Левін, військовий аналітик, офіцер армії оборони Ізраїлю
1:35 Чому підтримує Україну
3:08 Військовий аналіз другого етапу вторгнення Росії в Україну, кількість військових та спроможність армії РФ
6:45 Чи достатньо озброєна українська армія на даному етапі війни
11:08 Чи може та чи варто українській армії переходити у наступ
19:13 Про ситуацію у Маріуполі
24:07 Чи можлива деблокада Маріуполя найближчим часом
31:10 Чому військові РФ хочуть знищити полк "Азов"
38:05 Як далі буде розвиватися ситуація на лінії фронту
40:18 Як вплине зміна військового керівництва РФ на воєнну ситуацію
45:40 Як зберегти свої життя тим російським військовим, які прийшли воювати проти України
58:00 Що насправді трапилося із крейсером "Москва"
1:03:13 Якою буде тактика ведення війни росіян з боку моря
1:04:40 Яку "перемогу" покажуть росіянам по телевізору 9 травня
1:07:00 Чи довго тривати війна
1:13:55 Чи не втомилися країни-партнери від України
1:17:15 Анонс наступного випуску. Гість – Володимир Золкін, блогер, учасник проєкту "Ищу своих"
Читайте також:
- Медведчук Чмоня. Інтерв'ю Наталії Мосейчук з легендарним слідчим УБОЗ Валерієм Куром.
- Я був частиною цієї системи. І я готовий зробити все, щоб змінити цю систему. Мосейчук - Роднянський.
- Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: воєнний експерт Олег Жданов про те, як перемогти і вижити.
- Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Ігор Палиця про український політикум у війні.
- Ексклюзивно з Наталією Мосейчук: Марк Фейгін про російський діагноз.
- Телеведуча Наталя Мосейчук створила власний Youtube-канал: перший гість - Павло Клімкін.