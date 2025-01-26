Чому війна в Україні може закінчитися 9 травня: відомий політолог пояснив

Переговори про завершення війни можуть бути приурочені до 9 травня, оскільки президент Росії Володимир Путін може використовувати це як пропаганду своєї "перемоги".

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в коментарі для ТСН.ua.

Політолог скептично оцінює можливість домовленостей про мир за 100 днів, але припускає, що така перспектива існує.

"Я не впевнений. Потенційна можливість існує. Обидві сторони з трьох, які можуть брати участь у переговорах (Україна, Росія та США), мають зацікавленість по термінах. У Росії теж є певний стимул домовитись. Йдеться про 9 травня. Для Путіна є стимул подавати і продавати це (домовленість про припинення вогню) як свою перемогу. Тому певні шанси є", - сказав експерт.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявляв про те, що має сподівання на швидке припинення війни в Україні після розмови з Путіним. Водночас глава Білого дому зауважив, що не може говорити про те, коли саме це відбудеться. Однак пізніше зауважив, що це може статися дуже скоро.

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