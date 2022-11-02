Чому війну в Україні порівнюють із Першою світовою – пояснення Жданова

За словами експерта, нашу війну порівнюють саме з Першою світовою, адже тоді теж техніки було обмаль.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому нинішня війна схожа із Першою світовою.

За його словами, це пов'язано з тим, що на окремих ділянках українським захисникам не вистачає бронетехніки та артилерії.

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"Це від безвиході. Дійсно, є моменти, коли ми займаємо оборону і за мінімальної підтримки артилерії та мінімальної кількості бронетехніки. Це постійна проблема. Артилерія у нас "кочує" вздовж лінії фронту на кожному оперативному напрямку і підтримує піхоту там, де найскладніша ситуація.

Так, ми змушені в обороні стояти, просто закопавшись – як за часів Першої світової. Дуже часто нашу війну порівнюють саме з Першою світовою. Адже тоді теж техніки було обмаль. А окопна позиційна війна ведеться саме такими методами – коли люди тримають оборону за рахунок інженерного обладнання своїх позицій з використанням засобів ближнього бою", – зазначив Жданов.

Раніше Олег Жданов розповів, скільки афганських найманців можуть воювати на боці Росії у війні проти України і чи справді вони свого часу проходили навчання під керівництвом американців.

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