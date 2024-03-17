Чому війська НАТО не можуть бути в Україні: в ОП назвали головну причину

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що станом на сьогодні Україна не розглядає введення військ НАТО на територію нашої країни, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Безумовно, на сьогодні ми не говоримо про Збройні сили Франції чи інших країн на території України з одної причини – для цього потрібне відповідне рішення", - сказав Жовква.

Він зазначив, що всі країни, які обговорюють питання щодо введення військ є членами НАТО, а Україна нині не є членом Альянсу.

Заяви Макрона щодо військ НАТО в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Згодом президент Франції на зустрічі з парламентськими партіями назвав важливу умову відправлення військ до України. Такі дії ймовірні у разі можливого прориву окупантів на Київ або Одесу, наголосив він.

Також Макрон приголомшив заявою щодо підтримки України, заявивши, що вона "не має кордонів". Мовляв, більше немає ні червоних ліній, ні обмежень.

Макрон також заявив: якщо його країна направить свої війська до України, то "єдиний, хто буде нести відповідальність – це кремлівський режим".

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