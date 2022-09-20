Чому війська РФ не знищують покинуту техніку та боєприпаси – відповідь експерта

За словами Жданова, артилерія, яка відступає разом із військами, не встигає розвернутися і завдати удару по цих покинутих складах.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому російські війська не знищують покинуту техніку та боєприпаси.

Про це Жданов розповів на своєму YouTube каналі.

За словами військового експерта, вся річ у тому, що військові РФ не можуть знищити техніку та боєприпаси. Та артилерія, яка йде разом із військами, яка відступає, не встигає розвернутися і завдати удару по цих покинутих складах.

"Ви повинні розуміти, що такий відступ, який стався у Харківській області, — це панічна втеча. Він відбувається за принципом – кожен за себе. Один підрозділ біжить і навіть не розуміє, чи біжить поруч інший підрозділ. Тобто це повна втрата управління військами у цей період. Про яку вогневу поразку покинутих складів боєприпасів та техніки може йтися? А коли вони вже закінчили відступ, іноді вони навіть не дістають до цих місць, де вони кинули боєприпаси та техніку", — зазначає він.

А українські військові, за словами Жданова, починають цю техніку якнайшвидше вивозити, розуміючи, що окупанти знають координати.

"А завдавати ударів далекобійними системами, типу ракетою, на сьогоднішній день Росія вже все, ку-ку, здулася. Ракет не так вже й багато залишилося, щоб завдавати ударів по кожному покинутому складу боєприпасів або по кожному кинутому скупченню техніки. Тим паче, в цьому хаосі і паніці дуже важко розібрати і зібрати розвіддані, де конкретно, скільки одиниць техніки було кинуто, і чи є сенс завдавати туди вогневий удар для того, щоб її знищити, скільки боєприпасів, де скинуто, і чи є сенс завдавати удару по цим боєприпасам", — уточнив він.

А припустимо, по таким складам, як Балаклія, за словами експерта, завдавати удару немає сенсу, оскільки все, що було на відкритих майданчиках, знищено та витрачено.

"А все, що залишилося там у бункерах, то Балаклія будувалася з розрахунку на ядерну війну, тож там немає сенсу завдавати ударів ракетами та звичайним спорядженням", — сказав Олег Жданов.

Нагадаємо, раніше Жданов розповів, чи отримає Україна ракети середньої дальності наземного базування для майбутнього паритету з РФ.

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