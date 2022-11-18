Аналітики припустили, як ЗСУ відбиватимуть у окупантів схід Херсонщини

Війська РФ у східній частині Херсонщини вразливі до української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку українські воїни успішно використали, щоб відбити західну частину області.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що через східну частину Херсонської області проходять кілька великих наземних комунікацій з іншими контрольованими Росією територіями на Півдні України: південний маршрут Т2202 Нова Каховка - Армянськ, південно-східний маршрут Р47 Каховка - Генічеськ і траса М14, що йде на Схід, до Мелітополю, а також на Бердянськ та Маріуполь.

Згідно із супутниковими знімками, російські війська встановлюють і займають оборонні позиції вздовж цих важливих шляхів постачання. Українські сили вже почали завдавати ударів по російських районах зосередження та військових об'єктів на цих маршрутах.

Своєю чергою обмежена кількість якісних автомобільних та залізниць у цьому районі, що особливо з'єднують окупований Крим з материком, створює вразливі місця, які можуть опинитися під ударами ЗСУ, що поступово знизить здатність Росії продовжувати постачати своє угруповання у східній частині Херсонської області та інших районах Півдня України, наголосили експерти.

Звільнення Херсона

ЗСУ звільнили Херсон 11 листопада. Наші бійці зайшли до міста від ранку. Місцеве населення радісно зустрічало українських воїнів – співали пісні, розгортали національний стяг. Святкували містяни звільнення декілька днів на головній площі міста.

Наразі місто поступово повертається до нормального життя, тому що у Херсоні окупанти залишили людей без води, світла, зв’язку. Крім того, ДСНС розміновує територію.

Тим часом поліція разом з місцевими виявляють зрадників. Напередодні стало відомо, що двох колаборантів вдалося спіймати – їх прив’язали до стовпа.

Ракетна атака на Україну, пекло на фронті та інтриги щодо Херсонщини – Сергій Кузан

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