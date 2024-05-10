Чому військові поки не отримують доплати у 70 тисяч гривень – пояснення Шмигаля

Денис Шмигаль розповів, коли почнуть надходити кошти для доплат військовим 70 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що виплати доплат у 70 тисяч гривень для військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання на першій лінії фронту, розпочнуться після надходження до Міністерства оборони документів і підтвердження про перебування військових 30 днів на передовій.

Про це він розповів під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Жодна виплата військових не буде втрачена. Усі нормативні документи ухвалено. Всі виплати буде здійснено відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів", – сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що у документах чітко прописано, що така доплата здійснюється за кожні 30 днів сумарного перебування на передовій.

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"Щойно військові проведуть облік і перші документи про перебування 30 днів на передовій буде подано до Міноборони, здійснюватимуться виплати на регулярній основі", - зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова заявила, що виплати 15 млн грн родичам загиблих військовослужбовців також здійснюються відповідно до законодавства. За її словами, порядок і сума виплат залежить від кількості родичів, які претендують на цю виплату:

3 млн грн виплачують у перший місяць рівними частинами між усіма одержувачами;

решту розподіляють рівномірно протягом наступних 40 місяців.

Кабінет Міністрів 12 квітня встановив доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців і поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Нагадаємо, у Міноборони детально розповіли про усі доплати українських військових.

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