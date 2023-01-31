Чому військові РФ не зносять Херсон з лиця землі, а лише обстрілюють: відповідь експерта

За словами Олега Жданова, коли окупанти ведуть виснажливий вогонь, то зупиняються і щоразу придивляються, чи викинуть херсонці білий прапор чи не викинуть.

Російські окупанти не хочуть знищити Херсон, їхня мета – захопити місто. Коли вони ведуть виснажливий вогонь, то зупиняються та придивляються, чи викинуть городяни білий прапор чи не викинуть.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube каналі 31 січня.

"Те, що вони (російські військові – ред.) роблять, чітко видно по ботах. Наратив такий: щодня у вас помиратимуть люди, поки ви не здастеся. Вони хочуть викликати в нас втому від війни та відчай, але правда в тому, що вони вже сильно виснажились. Нам усім треба навчитися виживати... Ну, як я люблю говорити в такому випадку: "Не дочекаєтесь". Не дочекаються, тому що ми чудово розуміємо, що у нас не буде другого шансу, і єдиний шлях вижити - це перемогти Російську Федерацію. Інакше нам майбутнього не бачити", - наголосив Жданов.

Військовий експерт пояснив, що росіяни ведуть саме виснажливий вогонь: "Тому вони зупиняються і щоразу прислухаються і придивляються, викинуть (херсонці - ред.) білий прапор або не викинуть".

Жданов навів приклад, як у перший місяць війни військовополонений російський солдат, можливо навіть офіцер, під час первинного допиту, на запитання: "Навіщо ви нас вбиваєте?", відповів: "Щоб ви нас полюбили".

"Ось у цій фразі російського солдата – вся Росія. Ми вас убиваємо, щоб ви нас полюбили. Ви повинні стати нашими рабами. Ви ніхто і звати вас ніяк, а ми – господарі життя, ми – домінуюча нація. Ось у цьому – вся Російська Федерація: Саме тому вони не ведуть безперервний вогонь, а його періодично припиняють... І навіть не стільки ці артобстріли перериває наша контрбатарейна боротьба... Так, вони можуть звернутися, але ж там не одна батарея, не одна зброя веде обстріл Херсона, а відразу кілька . Отже, така от ситуація", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 29 січня Росія масовано обстріляла з артилерії житлові квартили Херсона. За інформацією ОВА, станом на 17.35 29 січня відомо про 9 постраждалих: 3 людини загинули (2 чоловіки та 1 жінка), 6 – отримали поранення.

Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона

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