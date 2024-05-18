Чому військові скаржаться на відсутність лінії оборони на Харківщині – пояснення Бутусова

Бутусов підтвердив, що взяття Липців дозволило б ворогу підтягнути артилерію і діставати до околиць Харкова.

Військовий журналіст Юрій Бутусова розповів, що українські військові на Харківщині скаржаться на відсутність лінії оборони та закопуються власними силами.

Про це він написав у Telegram.

На думку журналіста, планування оборони Харкова здійснено без урахування тактичної обстановки, і побудовані ВЦА лінії оборони не можуть використовуватись військами у цій битві.

"Перша лінія оборони будувалась у селі Липці, але чомусь у низині, під грядою висот, яка панує над селом, і у першу лінію оборони ця гряда висот чомусь не включена.

Наші війська змушені обороняти село Глибоке та гряду висот перед Липцями, яка контролює кордон, оскільки здача висот призвела б до проникнення ворога у Липці та закріплення у забудові з подальшим просуванням", – каже Бутусов.

Він підтвердив що взяття Липців дозволило б ворогу підтягнути артилерію і діставати до околиць Харкова.

"Панівна гряда висот прикрита лише польовими укріпленнями, які вирили самі солдати, але кількість та якість цих позицій недостатня відносно поставлених завдань. Тому більша частина позицій облаштовуються зараз, бо здавати рубіж Липці – Тернова для нас невигідно", – зазначив Бутусов.

За його словами, військові кажуть, що будувати першу лінію оборони треба було починати не далі, ніж за 3-5 км від кордону, і цю лінію треба було б зробити глибокою, для забезпечення маневру в обороні.

"Очевидна дуже низька щільність мінування, міни не обмежують маневр ворога. Все це ворог добре бачить з дронів, так що інформація не секретна, а очевидна", – підсумував він.

Нагадаємо, військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд. Він додав, що деякі фортифікації навіть на 30% не були готові як завершене будівництво, проте їх прийняли.

У відповідь український військовий журналіст Богдан Мирошников пояснив, що неможливо побудувати укріплення ближче, ніж 8-10 км від лінії бойового зіткнення.

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