Чому військові тікають із фронту - Жорін розкрив правду про СЗЧ

Максим Жорін

Проблема самовільних залишень служби (СЗЧ) у Збройних силах України потребує реальної роботи, а не формальних рішень.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ Максим Жорін.

“Якщо ми не будемо реально працювати з проблемами у війську — кількість СЗЧ буде тільки збільшуватись. І жодні закони про збільшення відповідальності тут не допоможуть”, — зазначив Жорін.

Він підкреслив, що більшість рішень, які зараз приймаються для боротьби з СЗЧ, спрямовані на усунення наслідків, а не причин проблеми. Наприклад, питання переміщення між підрозділами досі не вирішене, хоча саме бажання перевестись часто є причиною самовільних залишень.

“Чому не дати зрозумілий та працюючий механізм для того, щоб людина обрала собі місце служби і могла там ефективно себе показати?” — додав він, уточнивши, що системи на кшталт “Рапорти в Армії+” таких можливостей не надають.

За словами підполковника, є підрозділи з дуже низьким показником СЗЧ, а є з надзвичайно високим, при цьому всі виконують завдання на одному напрямку. Це свідчить, що ефективні методи запобігання проблемі існують, але вони потребують роботи з особовим складом.

“Найперше — це створення справжньої сержантської гілки, нормальне ставлення до людей та авторитет командирів”, — пояснив Жорін.

Він додав, що реформа потребує реальної роботи, а не формальних рішень: “У нас добре навчились говорити про реформи, але не робити їх”.

Раніше військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко заявив, що тільки у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини.