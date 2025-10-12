- Дата публікації
-
Чому військові тікають із фронту - Жорін розкрив правду про СЗЧ
Максим Жорін заявив, що боротьба із самовільними залишеннями служби потребує реальної роботи з особовим складом, а не лише формальних законів.
Проблема самовільних залишень служби (СЗЧ) у Збройних силах України потребує реальної роботи, а не формальних рішень.
Таку думку висловив підполковник ЗСУ Максим Жорін.
“Якщо ми не будемо реально працювати з проблемами у війську — кількість СЗЧ буде тільки збільшуватись. І жодні закони про збільшення відповідальності тут не допоможуть”, — зазначив Жорін.
Він підкреслив, що більшість рішень, які зараз приймаються для боротьби з СЗЧ, спрямовані на усунення наслідків, а не причин проблеми. Наприклад, питання переміщення між підрозділами досі не вирішене, хоча саме бажання перевестись часто є причиною самовільних залишень.
“Чому не дати зрозумілий та працюючий механізм для того, щоб людина обрала собі місце служби і могла там ефективно себе показати?” — додав він, уточнивши, що системи на кшталт “Рапорти в Армії+” таких можливостей не надають.
За словами підполковника, є підрозділи з дуже низьким показником СЗЧ, а є з надзвичайно високим, при цьому всі виконують завдання на одному напрямку. Це свідчить, що ефективні методи запобігання проблемі існують, але вони потребують роботи з особовим складом.
“Найперше — це створення справжньої сержантської гілки, нормальне ставлення до людей та авторитет командирів”, — пояснив Жорін.
Він додав, що реформа потребує реальної роботи, а не формальних рішень: “У нас добре навчились говорити про реформи, але не робити їх”.
Раніше військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко заявив, що тільки у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини.