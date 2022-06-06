Чому вкрай важливо утримати Сєвєродонецьк і Лисичанськ: Жданов назвав найголовніше досягнення ЗСУ за минулий тиждень

Сєвєродонецьк та Лисичанськ – це більше політичне завдання, ніж військове.

За словами військового експерта Олега Жданова, якщо ворог захопить Сєвєродонецьк і Лисичанськ, РФ заявить про свою перемогу у Луганській області.

Про це експерт повідомив під час марафону телеканалу "Freeдом".

"За минулий тиждень найголовніше досягнення ЗСУ полягає в тому, що їм вдалося стабілізувати фронт у районі Сєверодонецька. Фактично ми не просто стабілізували, а й утримували практично всі позиції. Так, у Сєвєродонецьку йдуть дуже запеклі вуличні бої. Ситуація там змінюється щодня. Частина міста переходить із рук у руки, на сьогодні не можна з точністю сказати, яку частину міста ми контролюємо, але в будь-якому випадку величезне досягнення для ЗСУ - те, що ми утримуємо стінки коридору як з півночі Лимана, так і з півдня - в районі Попасної, у напрямку Бахмута", - повідомив Жданов.

Він додав, що для України вкрай важливим є утримання хоча б одного з міст: Сєвєродонецька чи Лисичанська.

"Сєвєродонецьк ми маємо утримувати за оцінками Генштабу. Якщо є можливість, треба тримати, якщо такої можливості немає - відходити. Але Лисичанськ з його географічним розташуванням та особливостями місцевості можна перетворити на неприступний фортпост. Головне, забезпечити його постачання. Тоді можна продовжувати його утримувати", - зазначив Жданов.

Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.

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