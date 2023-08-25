Чому ворог так наполегливо тисне в районі Кремінної: експерт пояснив причину

Ворог хоче, щоб ЗСУ перевели на Лиманський напрямок стратегічні резерви і щоб не було сил атакувати на південному напрямку.

Російські окупанти зараз дуже серйозно тиснуть в районі Кремінної на Лиманському напрямку.

Про це розповів військовий експерт Павло Нарожний в ефірі телемарафону 25 серпня, коментуючи наступ росіян та ймовірність найгіршого сценарію.

"Вони там дуже серйозно тиснуть, йдеться про Кремінну, Лиманський напрямок. Чим він важливий? Це максимально дальня точка від основного напрямку наступу України. У нас основний напрямок - це південь. Вони зосередили тут величезне угруповання - близько 100 тисяч особового складу. Воно дуже гарно може поставлятися, бо до кордону дуже близько, там є залізна дорога, багато автомобільних доріг, і авіацію вони можуть використовувати для постачань. І вони дуже серйозно тиснуть у бік Лимана. Якщо розглядати найпесимістичніший сценарій, їхнє завдання: зробити так, щоб Україна свій фокус перенесла сюди. Щоб сюди перевели стратегічні резерви і щоб не було сил атакувати на південному напрямку", - пояснює експерт.

Якщо взяти найпесимістичніший сценарій, то, за словами Нарожного, загарбники можуть відкинути українські війська до Слов'янська.

"Тут ми бачимо величезну кількість (річок), тут є Оскол, тут є під Святогірськом ще одна річка. Найпесимістичніший сценарій - це наші війська можуть (дуже глибоко теоретично) відійти. Але наразі жодних навіть натяків на це немає, зараз ЗСУ тримаються тут... Якщо порівнювати з Бахмутом, тут набагато лісистіша місцина, тобто тут ліси, тут не степ, тут не південь, і тут набагато легше тримати оборону", - резюмував експерт.

Нагадаємо, окупанти панікують через повторне висадження українського десанту в Криму.